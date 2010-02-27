Регионал о бютовцах и нунсовцах: "ну задрали уже"

Регионал Владислав Лукьянов заявил, что его "задрали" депутаты от НУ-НС и БЮТ.

Об этом он сказал в эфире Шустер Live, обращаясь к лидеру депутатской группы "За Украину" (блок НУ-НС) Вячеславу Кириленко.

"Слав, ну вот я слушаю твое выступление, выступление Яворивского (депутат от БЮТ Владимир Яворивский), рядом сидит Соболев (БЮТовец Сергей Соболев), и вот, честно говоря, ощущение такое…ну задрали уже", - заявил Лукьянов.

"Мы вам говорим – давайте создадим в конструктивный способ коалицию. Создадим программу, которая будет конструктивной. Ты выходишь к микрофону, ничего сделать нельзя, полный развал", - отметил регионал.

"Тебя перебивает Яворивский, который третий раз берет последнее слово и говорит, что уже все, ничего сделать нельзя, мы не проиграли, но мы не сдадимся", - сказал он.

"Может быть нужно жить хорошо, может быть нужно строить счастливое государство, может быть нам нужны счастливые люди, может нужны рабочие места, может нужно ту яму в финансах, которую выкопала правительство Тимошенко, зарыть?", - спросил Лукьянов.

В свою очередь Кириленко, обращаясь к Лукьянову, заявил: "Если вас задрали, то надо искать того, кто вас отдерет назад, чтобы вас не задирали".

Украинская правда