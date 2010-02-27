Регионала Колесникова называют вероятным конкурентом Черновецкого

Один из руководителей предвыборной кампании Виктора ЯНУКОВИЧА, народный депутат от Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ является одной из вероятных кандидатур на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом пишет газета "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

В частности, по его заказу социологическая компания "R&B" на протяжении нескольких недель проводит регулярный мониторинг политических преференций жителей столицы, а также отношение киевлян к действующему мэру.

По данным источника, в данный момент около 85% киевлян считают необходимым провести перевыборы мэра города.

Сам Б.КОЛЕСНИКОВ, а также руководитель исследовательской компании R&B Евгений КОПАТЬКО от комментариев воздерживаются.

Как сообщалось, в июне 2009-го Верховная Рада в первом чтении голосами БЮТ, НУ-НС, Блока Литвина и коммунистов проголосовала изменения к закону о столице, где было зафиксировано разделение полномочий Киевского городского председателя, который избирается народом, и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), который назначается Президентом.