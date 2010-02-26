Медведев не приехал к Януковичу, потому что не было Обамы?
Танаев ожидает сложной игры
|Путин, Медведев
Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал генеральный директор российского Фонда эффективной политики Кирилл ТАНАЕВ.
«Владимир ПУТИН и Дмитрий МЕДВЕДЕВ – это топовые мировые фигуры… Приехал бы Барак ОБАМА, был бы и МЕДВЕДЕВ. Это вопрос не того, что кто-то на кого-то ориентируется, это просто формат мероприятия», - сказал К.ТАНАЕВ.
При этом, по его словам, это не значит, что В.ЯНУКОВИЧ не заслуживает внимания высших лиц России.
«У МЕДВЕДЕВА и ПУТИНА отличные рабочие отношения с ЯНУКОВИЧЕМ довольно долгие годы и они прекрасно пообщаются в Москве 5 марта. Этого более чем достаточно», - уверен эксперт.
К.ТАНАЕВ также отметил, что уровень представительства российской делегации на инаугурации был максимальным. «Российские президенты не ездят на инаугурации других президентов стран СНГ. Но это не мешает развитию отношений», - сказал он.
По его мнению, знаком налаживания отношений между Украиной и РФ является возобновление работы российского посла в Киеве и диалоги, которые состоялись между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Д.МЕДВЕДЕВЫМ после окончания выборов.
К.ТАНАЕВ также считает, что мнение о том, что В.ЯНУКОВИЧ является наиболее проросийским Президентом Украины, ошибочно. «Виктор Федорович - классический проукраинский Президент, и он будет действовать в интересах Украины, а не в интересах какой-то третьей страны. В России понимают, что он будет играть довольно сложную игру, как любой Президент до него, включая Леонида КРАВЧУКА, Леонида КУЧМУ или Виктора ЮЩЕНКО», - сказал эксперт.
Как сообщал УНИАН, российскую делегацию на церемонии инаугурации Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА 25 февраля в Киеве возглавлял председатель Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ.