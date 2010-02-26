Медведев не приехал к Януковичу, потому что не было Обамы?

Лидеры России не присутствовали на инаугурации Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, так как на церемонии не было топовых мировых фигур.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал генеральный директор российского Фонда эффективной политики Кирилл ТАНАЕВ.

«Владимир ПУТИН и Дмитрий МЕДВЕДЕВ – это топовые мировые фигуры… Приехал бы Барак ОБАМА, был бы и МЕДВЕДЕВ. Это вопрос не того, что кто-то на кого-то ориентируется, это просто формат мероприятия», - сказал К.ТАНАЕВ.

При этом, по его словам, это не значит, что В.ЯНУКОВИЧ не заслуживает внимания высших лиц России.

«У МЕДВЕДЕВА и ПУТИНА отличные рабочие отношения с ЯНУКОВИЧЕМ довольно долгие годы и они прекрасно пообщаются в Москве 5 марта. Этого более чем достаточно», - уверен эксперт.

К.ТАНАЕВ также отметил, что уровень представительства российской делегации на инаугурации был максимальным. «Российские президенты не ездят на инаугурации других президентов стран СНГ. Но это не мешает развитию отношений», - сказал он.

По его мнению, знаком налаживания отношений между Украиной и РФ является возобновление работы российского посла в Киеве и диалоги, которые состоялись между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Д.МЕДВЕДЕВЫМ после окончания выборов.

К.ТАНАЕВ также считает, что мнение о том, что В.ЯНУКОВИЧ является наиболее проросийским Президентом Украины, ошибочно. «Виктор Федорович - классический проукраинский Президент, и он будет действовать в интересах Украины, а не в интересах какой-то третьей страны. В России понимают, что он будет играть довольно сложную игру, как любой Президент до него, включая Леонида КРАВЧУКА, Леонида КУЧМУ или Виктора ЮЩЕНКО», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, российскую делегацию на церемонии инаугурации Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА 25 февраля в Киеве возглавлял председатель Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ.