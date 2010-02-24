Ющенко уволил заместителей главы СП

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уволил ряд заместителей главы Секретариата Президента.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

В частности, своим указом В.ЮЩЕНКО уволил Юрия ЕХАНУРОВА с должности первого заместителя главы Секретариата Президента.

Также В.ЮЩЕНКО принял отставку первого заместителя главы Секретариата Президента - Представителя Президента в Кабинете министров Александра ШЛАПАКА, заместителя главы Секретариата Президента - Представителя Президента в Верховной Раде Игоря ПОПОВА, заместителя главы Секретариата Президента Валентины РУДЕНКО.

Освобожден от должности заместителя главы Секретариата Президента и Иван ПЕРЕХОДА - в связи с уходом на пенсию.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО принял отставку первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира ОГРЫЗКО, а также директора Национального института стратегических исследований Юрия РУБАНА.

Освобожден также от должности руководителя Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК - согласно поданному им заявлению.

Богдан СОКОЛОВСКИЙ освобожден от должности Представителя Президента по международным вопросам энергетической безопасности в связи с переходом на другую работу.