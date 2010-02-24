У Тимошенко надеются, что завтра случатся какие-то неожиданности?

Министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО заявляет, что все министры получили приглашение на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, но каждый из них самостоятельно определится с участием в этой церемонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Кабмине.

«Все представители правительства получили приглашение, и каждый определится так, как он считает нужным», - сказал П.КРУПКО.

В то же время, отвечая на вопрос, планирует ли он присутствовать на торжественной церемонии приведения к присяге новоизбранного Президента, П.КРУПКО отметил: «Доживем до завтра. В человеческой жизни очень много неожиданных вещей, она тем и интересна, что мы не знаем, что будет завтра».

В свою очередь, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА категорично ответила на этот вопрос. «Я не пойду», - подчеркнула она.

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ и министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН избежали прямого ответа на вопрос.

«Я еще не готов вам докладывать от имени правительства», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

«Завтра это будет завтра, а сегодня - среда», - отметил министр экономики.

В свою очередь, министр юстиции Николай ОНИЩУК сообщил, что намерен принять участие в торжественном заседании Верховной Рады, посвященном вступлению в должность новоизбранного Президента В.ЯНУКОВИЧА.