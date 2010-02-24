У Тимошенко надеются, что завтра случатся какие-то неожиданности?
Кто из министров пойдет на инаугурацию
Министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО заявляет, что все министры получили приглашение на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, но каждый из них самостоятельно определится с участием в этой церемонии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Кабмине.
«Все представители правительства получили приглашение, и каждый определится так, как он считает нужным», - сказал П.КРУПКО.
В то же время, отвечая на вопрос, планирует ли он присутствовать на торжественной церемонии приведения к присяге новоизбранного Президента, П.КРУПКО отметил: «Доживем до завтра. В человеческой жизни очень много неожиданных вещей, она тем и интересна, что мы не знаем, что будет завтра».
В свою очередь, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА категорично ответила на этот вопрос. «Я не пойду», - подчеркнула она.
Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ и министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН избежали прямого ответа на вопрос.
«Я еще не готов вам докладывать от имени правительства», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
«Завтра это будет завтра, а сегодня - среда», - отметил министр экономики.
В свою очередь, министр юстиции Николай ОНИЩУК сообщил, что намерен принять участие в торжественном заседании Верховной Рады, посвященном вступлению в должность новоизбранного Президента В.ЯНУКОВИЧА.