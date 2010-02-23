В Секретариате Ющенко подсчитали дефицит Пенсионного фонда

Дефицит Пенсионного фонда Украины по итогам 2010 года составит 18,17 млрд. грн.

Об этом сообщатся на официальном сайте Президента Украины.

Согласно сообщению, по оперативным данным Пенсионного фонда, в январе 2010 года получено 7 млрд. 581,8 млн. грн. собственных поступлений, что на 15,1% больше планового показателя (6 млрд. 587,3 млн. грн.). Это также на 22,7% больше фактических показателей соответствующего периода 2008 года (6 млрд. 177,5 млн. грн.) и на 13,3% – 2009 года (6 млрд. 690,9 млн. грн.).

Такой значительный рост суммы собственных поступлений в Секретариате объясняют увеличением Фонда оплаты труда в результате быстрого роста минимальной заработной платы в период с октября 2009 по январь 2010 года по сравнению с аналогичными периодами 2007-2009 гг.

Также со ссылкой на информацию Министерства труда и социальной политику сообщается, что общий объем расходов на пенсионные выплаты в январе 2010 года составил 14 млрд. 651,0 млн. грн. С учетом других необходимых операционных расходов Пенсионного фонда общая сумма его расходов в январе текущего года составила 14 млрд. 995,9 млн. грн.

Как сообщает Секретариат Президента, в январе т.г. дефицит ПФУ составил 3,4 млн. грн.

По данным Секретариата, в 2010 году сумма собственных поступлений ПФУ должна составить 111 млрд. 249 млн. грн., что на 11 млрд. 509,8 млн. грн. больше фактически полученных поступлений в 2009 году и на 158 млн. грн. больше плановых поступлений.

Кроме того, отмечается, что в связи с изменениями в пенсионном законодательстве размер дотаций из государственного бюджета на финансирование отмеченных выплат в 2010 году увеличился на 4 млрд. 171,3 млн. (на 10,6%) по сравнению с проектом бюджета ПФУ (на 15 сентября 2009 года) и на 7 млрд. 666 млн. грн. (21,4%) – по сравнению с бюджетом ПФУ на 2009 год.

«В то же время, общая сумма расходов на выплату пенсий в 2010 году, с учетом новых размеров прожиточного минимума, по нашему прогнозу будет составлять 190 млрд. 914,1 млн. грн, что на 15,2% больше расходов в 2009 году и на 24% – в 2008 году, – сообщается на сайте Президента. – Таким образом, дефицит ПФУ в 2010 году будет составлять 18 млрд. 169,8 млн. грн.».