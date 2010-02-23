Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО подала в отставку.

Это УНИАН подтвердила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Также она подтвердила, что заявления об освобождении написали председатель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК, заместители главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, Игорь ПОПОВ, Валентина РУДЕНКО, Иван ПЕРЕХОДА.

Кроме того, по ее информации, такие же заявления написали заместитель секретаря СНБО Владимир ОГРЫЗКО, а также председатель Института стратегических исследований Юрий РУБАН.