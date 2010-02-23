Винский посчитал, сколько раз Тимошенко сказала слово «я»

Избавиться от иллюзий в отношении Тимошенко советует украинцам лидер партии «Народная власть» Иосиф Винский.

Комментируя последнее обращение премьер-министра, политик заявляет, что «лицемерие, неискренность и политический эгоизм Юлии Тимошенко не знают границ».

«Тимошенко призывает к консолидации демократических сил, - но почему же она разрушала это единство до самых президентских выборов?

Тимошенко обещает не искать какого бы то ни было понимания с Януковичем, - но почему она и ее окружение полтора года назад убеждали общество в необходимости такого понимания, а когда я выступил категорически против коалиции БЮТ с Партией регионов, подвергли меня обструкции?

Тимошенко говорит о защите демократии и цивилизованного развития государства, но почему она подковерно договаривалась с тем же Януковичем об избрании Президента в парламенте и антиконституционном продлении срока полномочий Верховной Рады Украины?

Тимошенко сетует на неправедный суд, но почему она, имея большинство в парламенте, и пальцем не пошевелила для реформирования судебной системы?

Таких вопросов можно задавать еще много. Но ответ на них будет один и тот же: тогда Тимошенко видела себя на вершине власти, а теперь она оказалась за бортом. А об интересах Украины и людей речи не шло ни ранее, ни сейчас», - говорится в заявлении Винского, находящемся в распоряжении УНИАН.

Политик считает, что собственные амбиции и жажда единоличной власти всегда стояли для Юлии Владимировны на первом месте: «Красноречивый факт: на неполных двух страницах текста своего заявления Ю.Тимошенко умудрилась четырнадцать раз повторить «я».

Председатель партии «Народная власть» считает, что бывшая его соратница так и не сделала выводов из своего поражения.

Полным абсурдом Винский называет ситуацию, когда президента не признает действующий премьер-министр.

«Новоизбранного Президента можно (и нужно) критиковать, оппонировать ему, контролировать его деятельность. Но отказ признать результаты выборов (даже после объявления решения ЦИК и окончания судебного процесса) противоречит всем цивилизованным нормам», - убежден политик.