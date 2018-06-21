Обращение Юлии Тимошенко к народу

Президентские выборы завершились. Они были нашим единственным шансом раз и навсегда утвердить независимость и силу нашего государства. Это был шанс стать достойным членом европейской семьи, провести глубокие социальные и экономические реформы. Именно на этих выборах у нас была первая реальная возможность покончить с властью олигархии и вернуть страну вместе с ее богатствами именно вам.

Такой выбор не мог понравиться олигархии. Ведь им нужна дешевая рабочая сила, бедные и бесправные люди, которых можно за копейки заставлять работать на своих заводах. И еще им нужны богатства Украины, которые они безжалостно грабят на протяжении последних 18 лет. Их не интересует ваша судьба, будущее ваших детей. Они давно не живут в Украине, они ею пользуются.

Их ставленник Янукович не мог победить честно.

Вы помните, чтобы открыть свободный путь для фальсификаций, они внесли изменения в закон за два дня до выборов. И Ющенко этот закон мгновенно подписал. После этого фальсификации выборов стали массовыми и вопиющими. Именно фальсификации решили судьбу выборов, а не вы.

Наши наблюдатели и члены комиссий документально зафиксировали тысячи фактов фальсификаций. Именно поэтому я решила обратиться в суд с иском. Как к последней инстанции, которая должна устанавливать справедливость. Я обратилась в суд, чтобы защитить Украину, защитить вас!

И я знаю, что все эти дни вы надеялись и молились за честность суда, и я вместе с вами боролась и молилась тоже. Но суд превратился в фарс, срежиссирован в штабе Януковича. Он отказался даже рассматривать документально доказанные доказательства.

Вершиной несправедливости был запрет приглашать свидетелей, в т.ч. и международных наблюдателей. Они, несмотря на давление и запугивание, были готовы предоставить суду юридически оформленные доказательства о системных фальсификациях на выборах. Суд цинично отказался устанавливать истину. Тогда нам стало понятно, почему было принято решение о запрете прямой трансляции судебного процесса по каналам телевидения. Им нужно было скрыть реальную картину фальсификаций от вас.

И тогда я поняла, что этот судебный фарс нужно прекращать и публично отозвала свой иск. Как кандидат в президенты, я ощутила на себе то, с чем сталкивается вы каждый день, - с невозможностью защитить правду в суде.

Как и миллионы украинцев, я утверждаю, Янукович - не наш Президент.

Президент, пришедший к власти обманом, долго не задержится, и мы с вами обязаны на это короткое время надежно защитить все, что является ключевым и ценным для нас, для нашего государства.

Не прошло и нескольких недель с выборов, а команда Януковича уже начала по всем направлениям предавать украинские национальные интересы. Их мировоззрение - уничтожение Украины, поношение нашего языка и культуры. И они этого даже не скрывают.

Команда Януковича уже начала приватизировать газотранспортную систему. Они, кстати, обратилась с иском против Украины в Стокгольмский суд, чтобы забрать стратегические запасы природного газа. Этот иск сейчас у меня в руках. Вопиющий факт - команда нового Президента выступает против государства Украина. И все это только начало. Сегодня опасность угрожает независимости Украины.

Что делать в этой сложной ситуации?

Остался один действенный выход, на мой взгляд, - это объединение в Верховной Раде демократических, государственнических сил, всех мыслящих депутатов "Нашей Украины - Народной Самообороны", Блока Литвина, БЮТ. Надо отложить, наконец, все споры и создать в Верховной Раде мощную команду, которая не позволит установить антиукраинскую диктатуру. Я публично предлагаю именно такой действенный путь и уже начала переговорный процесс.

Это и будет проверкой патриотов и демократов на верность Украине и непродажность. Я также хочу заявить, что ни при каких обстоятельствах не буду создавать с Януковичем совместных коалиций. Я не буду подписывать с ним универсалов и меморандумов именно потому, что не признаю его Президентом Украины и не принимаю его антиукраинскую, антиевропейскую политику. Если патриотические демократические политические партии в парламенте пойдут на политическое заробитчанство, я уйду в оппозицию и буду приближать время возвращения нашей страны к цивилизованному развитию.

И я буду бороться за принципы и ценности, которые разделяете вы. Бороться, независимо от того, буду я у власти или в оппозиции. И я никому не позволю отобрать у вас ту Украину, которой вы все заслуживаете. Украину свободную, сильную, справедливую, процветающую и прекрасную. Я с вами!