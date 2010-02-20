Тимошенко все равно не считает Януковича Президентом

Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что «честный суд» в будущем на основании ее иска докажет факты фальсификаций результатов президентских выборов 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

«Состоялась подделка голосования и подделка волеизъявления людей. Я думаю, что для истории наш иск со всеми дополнениями останется в Высшем административном суде Украины, и рано или поздно честная прокуратура, честный суд дадут оценку тому, что ЯНУКОВИЧ не был избран Президентом Украины и что волеизъявление людей по сути дела подделано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что вчера Высший административный суд Украины отказался приобщить к материалам дела доказательства фальсификаций.

Кроме того, кандидат в Президенты напомнила, что суд отказал в изъятии документов Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссий, а также в прямой трансляции заседания суда по радио и телевидению.

В связи с этим Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Нам стало понятно, что суд не ставит задачу выяснять истину, и суд, к сожалению, действует так же заангажированно, как действовала Центральная избирательная комиссия, в которой было создано политическое большинство кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА. Когда мы поняли, что суд не приобщает доказательств, не запрашивает те документы, которые он должен запрашивать в соответствии с действующим законодательством, когда мы поняли, что суд отказывается даже слушать свидетелей, то тогда стало очевидно, что это не суд, это не правосудие».