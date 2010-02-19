Черновецкий хочет знать о каждой сосульке

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал киевлян не быть безразличными и сообщать ему лично о сосульках, выявленных на крышах домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, мэр отметил: «Это очень серьезный вопрос, поэтому я беру его под личный контроль. Обращаюсь ко всем киевлянам не быть безразличными и звонить по телефону мне лично на «15-51» и сообщать о выявленных сосульках. Я обещаю вам мгновенную реакцию. Кроме того, требую от руководителей районов и начальников профильных управлений уделить особое внимание проблеме сосулек в столице. В случае игнорирования моих поручений я буду обращаться в прокуратуру», – сообщил мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал киевлян быть внимательными и осторожными, учитывая погодные условия, способствующие образованию сосулек.

Как проинформировал первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, главам районов поручено усилить работу по ликвидации сосулек, привлечь необходимое количество специалистов, оградить опасные места предупредительными ограничительными лентами и создать комиссии по контролю над ликвидацией сосулек.