У Януковича - против прямой трансляции из ВАСУ

Коллегия судей Высшего административного суда Украины ушла в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства о прямой трансляции на радио и телевидении судебного заседания по иску кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО относительно решения Центральной избирательной комиссии о результатах выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, ходатайство подал представитель Ю.ТИМОШЕНКО в суде Андрей ПОРТНОВ.

Представители ЦИК в суде в ответ на вопрос председателя на заседании об их позиции по поводу этого ходатайства сказали: «На усмотрение суда».

В то же время представитель третьего лица – лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА Андрей ФЕДУР высказался против прямой трансляции судебного заседания, однако был не против, чтобы работники СМИ проводили видео- и фотосъемку процесса.