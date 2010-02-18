Томенко: возможны три варианта развития событий

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что сегодня не может быть и речи о сборе подписей депутатов для подтверждения существования действующей коалиции.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

По словам вице-спикера, сбор подписей может происходить только тогда, когда речь пойдет о создании новой коалиции в парламенте.

«Сбор подписей за создание коалиции - это задание исключительно для Партии регионов», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, если исходить из норм закона и здравого смысла, то сбор подписей для подтверждения деятельности нынешней коалиции не может происходить, поскольку Регламент ВР как закон вступил в действие уже после образования коалиции.

Как отметил Н.ТОМЕНКО, если исходить из необходимости сбора подписей для подтверждения деятельности коалиции, то также нужно собирать подписи и за уже принятые законы и кадровые решения.

«Поэтому сбор подписей сейчас может происходить только со стороны Партии регионов за создание коалиции в поддержку Виктора ЯНУКОВИЧА и формирование нового правительства», - считает Н.ТОМЕНКО.

При этом, по его словам, через 10 дней Верховная Рада может услышать только единственную информацию, касающуюся возможного создания новой коалиции.

По его словам, в связи с этим возможны три варианта развития событий: либо будет создана новая коалиция, либо речь пойдет о переизбрании ВР, либо нынешняя коалиция продолжит свою деятельность.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля председатель ВР Владимир ЛИТВИН попросил Совет коалиции в течение 10 дней предоставить все документы, подтверждающие существование коалиции в парламенте, в частности 226 подписей народных депутатов.

По словам В.ЛИТВИНА, это необходимо сделать в связи со вступлением в действие Регламента ВР как закона.

Как сказал спикер, если соответствующих документов не будет, то речь пойдет о формировании новой коалиции.