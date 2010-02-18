ЦИК вернул денежный залог Януковичу и Тимошенко

Центральная избирательная комиссия возвратила денежный залог в сумме 2,5 млн. грн. Виктору ЯНУКОВИЧУ и Юлии ТИМОШЕНКО, который они вносили для регистрации кандидатами на пост Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

В частности, в пресс-службе отметили, что 26 января ЦИК направила деньги, которые вносили все 18 кандидатов в президенты в качестве залога, в Госказначейство. А 2 февраля Госказначейство передало средства на счета партии «Батькивщина» и Партии регионов, которые выдвигали кандидатами на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, в связи с тем, что они вышли во второй тур выборов.

Деньги остальных 16 кандидатов были направлены в государственный бюджет Украины. Общая сумма переданных средств превышает 40 млн. грн.