ВР Крыма: заслуги Бандеры не имеют отношения к независимости Украины

Крымский парламент обращается в Конституционный Суд с просьбой признать несоответствующим законам страны указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за утверждение текста конституционного представления на сегодняшнем заседании проголосовали 79 из 85 парламентариев.

Верховная Рада Крыма считает, что решение В.ЮЩЕНКО не соответствует ряду статей Конституции, закону от 2000 года о госнаградах и указу Президента от 2002 года о звании «Герой Украины».

Депутаты указывают, что это звание «присваивается гражданам Украины за осуществление выдающегося героического поступка или выдающихся трудовых достижений».

Вместе с тем, считают в крымском парламенте, С.Бандера «никогда не был гражданином Украины», поскольку, в соответствии с историческими данными, родился в 1909 году «в селе Старый Угрынив Калушского уезда, находившегося в составе Австро-Венгрии (ныне Ивано-Франковская область)», во время Второй мировой войны «большую часть времени находился на территории, подконтрольной фашистской Германии», в послевоенный период «проживал на территории Западной Германии». «Во многих исторических изданиях Бандеру неоднократно называют "иммигрантом" и причисляют к категории "безгосударственных иностранцев", то есть «лиц без гражданства», - говорится в представлении.

Кроме того, заявляют депутаты, звание Героя Украины «не присваивается за заслуги, которые имели место в прошлом и не связаны со становлением и развитием независимой Украины».

Парламентарии отмечают, что «возможные заслуги» С.Бандеры «не могут быть связаны со становлением и развитием независимой Украины», поскольку он умер в 1959 году, а Украина стала независимым государством в 1991 году.

Помимо этого, крымские депутаты 64 голосами из 84 приняли обращение к новоизбранному Президенту страны с просьбой отменить указы В.ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания Героя и о чествовании участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. «Бережное отношение к исторической памяти, уважение к своему народу - вот что должно быть положено в основу деятельности гаранта Конституции Украины, а не антиисторические по сути и безнравственные по содержанию акты, оскорбляющие десятки миллионов людей», - говорится в обращении.

Кроме того, парламентарии 56 голосами из 83 приняли заявление, в котором выразили возмущение действиями В.ЮЩЕНКО из-за указа о присвоении С.Бандере звания Героя Украины. «Стране с такими "героями" придется еще долгое время обелять и восстанавливать репутацию своего государства как на внутриполитической, так и на международной арене», - говорится в заявлении.