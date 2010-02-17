БЮТ заявляет, что текст закона о Регламенте ВР сфальсифицирован

Фракция БЮТ заявляет, что текст Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» сфальсифицирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат от БЮТ, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей САС.

По его словам, в тексте закона появилась норма, в соответствии с которой для тайного голосования за отставку председателя ВР необходимо, чтобы в голосовании приняли участие не менее 300 народных депутатов.

С.САС утверждает, что на сессионном заседании «такие изменения внесены не были». Он отметил, что предложенная норма вступает в противоречие с Конституцией Украины, которой предусмотрено, что решение принимается большинством от конституционного состава ВР.

В свою очередь председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН призвал «прекратить политические разборки в сессионном зале».

Он напомнил, что закон был принят с двумя поправками, внесенными народными депутатами Адамом МАРТЫНЮКОМ и Юрием КАРМАЗИНЫМ.

По словам В.ЛИТВИНА, именно в поправке Ю.КАРМАЗИНА и была норма о необходимости участия в голосовании более 300 народных депутатов.

На это Ю.КАРМАЗИН (фракция НУ-НС) отметил, что он вносил на рассмотрение поправку, о которой идет речь, и она была озвучена в сессионном зале, а текст поправки, который есть в законе, был передан в президиум парламента в печатном виде.

Ю.КАРМАЗИН убежден, что ставить вопрос об освобождении председателя ВР можно лишь в том случае, когда присутствует кворум в 300 народных депутатов.

Как утверждает Ю.КАРМАЗИН, в данном случае ни о какой фальсификации текста речь не идет.