Януковича поздравил президент Киргизии

Президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ направил поздравительную телеграмму Виктору ЯНУКОВИЧУ по случаю его избрания Президентом Украины и выразил надежду, что деятельность нового Президента поможет укреплению дружественных связей двух стран.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Киргизии, в телеграмме говорится: «Кыргызская Республика придает большое значение развитию киргизско-украинских отношений и раскрытию потенциала взаимовыгодного сотрудничества на благо народов наших стран. Выражаю надежду, что ваша деятельность на высшем государственном посту будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между Киргизстаном и Украиной».

К.БАКИЕВ пожелал В.ЯНУКОВИЧУ "благополучия и успехов в государственной деятельности", а дружественному народу Украины - мира и процветания.