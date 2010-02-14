Янукович встретился с человеком Медведева

Руководитель администрации президента России Сергей НАРЫШКИН встретился в субботу с лидером Партии регионов Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, по предварительным данным ЦИК, одержавшим победу на выборах президента.

Как передает корреспондент УНИАН, как заявил С.НАРЫШКИН российским журналистам по окончанию встречи, он передал еще раз поздравление В.ЯНУКОВИЧУ от президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

«Сегодня состоялась продолжительная, подробная встреча с Виктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ. Я, прежде всего, передал еще раз поздравления от президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича МЕДВЕДЕВА в связи с удачно проведенными выборами», - отметил он.

«Состоялся очень подробный и обстоятельный разговор по самому широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества между нашими двумя странами, особенно в сфере экономики», - сообщил С.НАРЫШКИН.

По его словам, «понятно, что за последние несколько лет было многое утрачено, потеряно».

«У наших двух стран есть решимость наверстать упущенное и использовать те резервы, которые имеются в развитии экономического, гуманитарного и политического сотрудничества», - подчеркнул руководитель администрации президента РФ.