Литвин призывает Тимошенко уйти в отставку

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что нынешний Кабинет Министров должен подать в отставку, поскольку «новый Президент не сможет и не согласится работать с действующим правительством». Так спикер сказал в интервью телеканалу "Рада".

"Понятно, что правительство должно принять для себя решение. Это был бы мужественный шаг, позволяющий определиться как дальше строить работу исполнительной ветви власти. Если нет - проблема все равно будет решена, но в условиях жесткого противостояния, не добавляющего авторитета ни стране, ни политикам. А главное, будет потеряно время", - считает В.ЛИТВИН.

Глава парламента считает, что новому правительству неизбежно придется повышать внешний долг: «Если будет создано новое правительство, оно должно понимать, что будет себя сжигать, - предупреждает В.ЛИТВИН. - Решения будут довольно сложными, непопулярными, придется снова брать займы".