Азаров требует от Тимошенко экономические показатели

Партия регионов требует от Кабинета министров Юлии ТИМОШЕНКО предоставить ей экономические показатели для формирования новой программы правительства и бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге.

Н.АЗАРОВ оценил состояние украинской экономики как «унылое» и «катастрофическое».

Он подчеркнул, что правительство засекретило все статистические данные, касающиеся состояния экономики, и поэтому очень трудно строить прогнозы на 2010 год.

Партия регионов требует от действующего правительства рассекретить все экономические данные и передать ей, пока еще как оппозиции, чтобы «регионалы» могли готовиться «к принятию власти».

«Чтобы уже сейчас разрабатывать бюджет программы, не дожидаясь прихода (во власть – УНИАН), который состоится через некоторое время, чтобы не терять драгоценное для Украины время», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он призвал правительство Ю.ТИМОШЕНКО «прекратить разбазаривать те скудные ресурсы, которые остались у страны».