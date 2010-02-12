По данным БЮТ, нардепам предлагают миллионы за участие в новой коалиции

Первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН утверждает, что в парламенте происходит подкуп народных депутатов с целью создания новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, сейчас «ведется работа с народными депутатами из фракции НУ-НС». Он добавил, что к нему уже подходили несколько депутатов и говорили, что «им предлагают большие деньги – от 2 до 5 млн. долларов». На уточняющий вопрос о том, эта сумма на всех депутатов или каждому, А.КОЖЕМЯКИН ответил: «Не знаю, как там делят».

Он отметил, что «кому-то предлагают доллары, а кому-то должности», и уточнил, что если народному депутату - за 60 лет, то «предлагают какие-то деньги».

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, «давление на народных депутатов из фракции БЮТ» оказывается не представителями Партии регионов, а их коллегами по фракции с тем, чтобы собрать 37 народных депутатов, то есть, большинство фракции НУ-НС для создания технической коалиции с Партией регионов.

При этом он не исключил, что Юрий ЕХАНУРОВ может быть избран на должность премьер-министра Украины. «И тогда они (фракция НУ-НС – УНИАН), скажут, что мы своего избирали», - добавил А.КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что ведутся переговоры и с некоторыми народными депутатами от БЮТ.

В то же время, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, не отвечают действительности заявления о том, что около 80 депутатов из БЮТ могут войти в коалицию. «А 150 не хотят? Но им, простите, «обломается» 80 и даже 10», - добавил он.

При этом А.КОЖЕМЯКИН не исключает, что от 3 до 5 народных депутатов от БЮТ могут голосовать вместе с Партией регионов.