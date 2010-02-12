Балога: Тимошенко разменивает 46-миллионную страну на свою карьеру

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА призывает Кабинет министров уйти в отставку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По его убеждению, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО непризнанием своего проигрыша на выборах Президента и судебной волокитой с обжалованием результатов хочет как можно дольше удержаться на должности. “Она разменивает 46-миллионную страну на собственную карьеру. Каждый день при власти дает частный выигрыш Ю.ТИМОШЕНКО и оборачивается потерями для государства. Такая позиция премьера сохраняет в парламенте несуществующую фактически и юридически коалицию, которая нередко порождает пагубные для государства решения”, – заявил В.БАЛОГА.

Лидер “Единого Центра” также высказал убеждение, что Президент Виктор ЮЩЕНКО должен способствовать формированию новой политической и властной конфигурации. В частности, он может побудить министров, назначенных в правительство им лично или по квоте его политической силы, добровольно подать в отставку. По словам В.БАЛОГИ, это откроет дорогу к созданию коалиции и формированию нового состава Кабинета министров.

«В конечном итоге, и сами чиновники, если имеют хотя бы грамм совести и морали, просто обязаны уйти с должностей, а не из последних сил хвататься за свои кресла. Причин более, чем достаточно. Правительственная команда, которая поставила страну на грань дефолта, обязана сложить свои полномочия», - считает В.БАЛОГА.