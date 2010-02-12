Из Москвы Тимошенко намекнули, что на пересчете голосов лучше не настаивать

Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимир ЧУРОВ уверен, что в случае пересчета голосов избирателей на выборах Президента Украины разрыв между победителем и проигравшим увеличится.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом В.ЧУРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«При пересчете голосов и рассмотрении бюллетеней, признанных комиссиями недействительными, скорее всего, разрыв между победителем и проигравшим увеличится», - сказал В.ЧУРОВ.

Он отметил, что в ходе второго тура выборов в Украине было выявлена такая особенность: на некоторых участках было достаточно большое количество бюллетеней, признанных недействительными.

По словам В.ЧУРОВА, речь идет о 10 и более процентов бюллетеней, которые были признаны недействительными. «Это очень большой процент», - подчеркнул он.

В то же время В.ЧУРОВ отметил, что в регионах, где победила Ю.ТИМОШЕНКО, таких участков зафиксировано 38, а в регионах, где победил В.ЯНУКОВИЧ – 48.

Также, по его словам, было зафиксировано 14 участков с подобными «особенностями» в Киеве и Киевской области.

В.ЧУРОВ подчеркнул, что общее число участков с большим количеством недействительных бюллетеней составляет менее 100 из всех 33 тыс. избирательных участков в Украине, причем большинство в регионах, где победил В.ЯНУКОВИЧ.

«Такой прецедент был в Румынии, когда по жалобе проигравшего кандидата был пересчет бюллетеней и в итоге результат победителя увеличился», - сказал В.ЧУРОВ.