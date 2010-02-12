Ахметов считает, что у Ющенко «прекрасное» политическое будущее

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Ринат АХМЕТОВ считает, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «прекрасное» политическое будущее.

Такое мнение он высказал в комментарии СМИ, пишет «Профиль».

«Что касается Президента Виктора ЮЩЕНКО – это прекрасное политическое будущее», - отметил он.

Р.АХМЕТОВ подчеркнул, что это Президент, который был избран народом. По его словам, сегодня модно «бросать камни» в В.ЮЩЕНКО.

«Многие игроки его команды, когда у него был высокий рейтинг, бежали на большой скорости, чтобы быть рядом с ним. Когда рейтинг упал, так же бежали, чтобы бросить в него камень. Со своей стороны я испытываю к нему огромное уважение», - отметил Р.АХМЕТОВ.

Заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ в интервью этому же изданию высказал мнение, что В.ЮЩЕНКО «еще может сыграть на поле национал-патриотов».

Говоря о том, действительно ли лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, который, по предварительным результатам, победил на президентских выборах, дал В.ЮЩЕНКО гарантии неприкосновенности, Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что в этом плане у В.ЯНУКОВИЧА безупречная репутация.

«Он был премьером еще при В.ЮЩЕНКО. Я молил Бога, чтобы этого проходимца ПЕНЧУКА привлекли к ответственности при «оранжевой» власти (издатель книги «Донецкая мафия» Борис ПЕНЧУК, обвинявший Б.КОЛЕСНИКОВА в вымогательстве, в 2009 году приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества). Чтобы потом никто не сказал, что мы пришли к власти и начали мстить», - отметил он.