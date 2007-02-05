Азаров знает, кто должен занять место Тарасюка

Место экс-министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА займет «кандидат, который соответствует представлениям о внешнеполитическом курсе страны Кабинета министров и антикризисной коалиции, то есть большинства избирателей Украины», - заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

В то же время, как сообщается на официальном сайте Партии регионов со ссылкой на слова Н.АЗАРОВА, Политсовет Партии регионов пока не обсуждал кандидатуры на пост главы МИДа.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины».

Б.ТАРАСЮК обратился в Шевченковский районный суд г. Киева с иском к Верховной Раде о признании данного постановления парламента незаконным, его отмены и обязательство совершить определенные действия.

30 января Б.ТАРАСЮК подал в отставку, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ее принял.