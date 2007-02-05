Завтра ВР рассмотрит изменения в закон о Кабмине

Верховная Рада Украины в четверг, 8 февраля, рассмотрит законопроект о внесении изменений в законы о Кабинете министров и местных государственных администрациях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета парламента сообщил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.

Он напомнил, что закон о Кабмине «вступил в силу после обнародования его в официальных изданиях». А.МАРТЫНЮК также отметил, что целью законопроекта является приведение в соответствие с Конституцией Украины отдельных положений закона о Кабинете министров. При этом, по словам А.МАРТЫНЮКА, в четверг этот законопроект можно было бы рассмотреть и в первом, и во втором чтении.

По его словам, судьба данного законопроекта, в частности, будет зависеть и от результатов сегодняшних консультаций Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, председателя ВР Александра МОРОЗА и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, закон о Кабинете министров за подписью А.МОРОЗА был опубликован 2 февраля в номерах парламентской газеты "Голос Украины" и газеты центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур’єр". Таким образом, закон официально вступил в силу.

2 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона “О внесении изменений в законы Украины “О Кабинете министров Украины” и “О местных государственных администрациях””.

Авторами законопроекта являются народные депутаты Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов), Виталий ШИБКО (фракция СПУ) и Владимир ОПЛАЧКО (фракция КПУ).

В объяснительной записке к проекту закона отмечается, что он разработан с целью усовершенствования отдельных процедур формирования правительства Украины, организации его взаимодействия с Президентом Украины и местными государственными администрациями, а также гармонизации ряда положений Закона Украины “О Кабинете министров Украины” с отдельными положениями Конституции Украины.