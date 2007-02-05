Ющенко напомнил Януковичу и Морозу о совместных договоренностях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО все политические силы и ветви власти должны вести диалог для сохранения стабильности в стране.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В начале встречи В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость выполнения договоренностей, заключенных между политическими силами. Сегодня, констатировал Президент, все они, начиная с Универсала национального единства, демонстративно игнорируются.

Самым главным для Украины и общества в настоящее время является сохранение стабильности в стране, подчеркнул Президент. Именно поэтому все политические силы и ветви власти должны осознавать необходимость взаимопонимания по ключевым позициям и вести конструктивный диалог. В.ЮЩЕНКО отметил, что как Президент будет делать все для обеспечения стабильной ситуации в государстве.

Во встрече также приняли участие секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, первые заместители главы Секретариата Арсений ЯЦЕНЮК и Иван ВАСЮНИК.