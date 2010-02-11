Штаб Тимошенко говорит о «карательной операции» против своих активистов

Прокуратура Луганской области начала карательные операции против активистов Юлии ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в штабе кандидата в президенты «Донбасс».

По сообщению пресс-службы штаба, за последние сутки органы прокуратуры стали массово вызывать на допросы людей, работающих в структурах штаба Ю.ТИМОШЕНКО. Это касается как членов избирательных комиссий всех уровней, так и обычных наблюдателей.

«Для вызова в прокуратуру используются незаконные методы. Зафиксированы случаи, когда о вызове активистам ТИМОШЕНКО сообщают участковые милиционеры или представители налоговой полиции, - говорится в сообщении. – Большинство вызовов заканчивается дачей показаний по чистоте избирательного процесса в день повторного голосования выборов Президента Украины. Такое впечатление, что органы прокуратуры что-то ищут, но сами не знают, что именно».

Штаб «Донбасс» обращается к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой прекратить карательные операции против активистов Ю.ТИМОШЕНКО в Луганской области.