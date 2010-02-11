Эксперты - об ошибках Тимошенко

Кампания Тимошенко была проведена на профессиональном уровне, но были недостатки в Центре и на Западной Украине. Так считает директор Центра социальных технологий «Социополис» Сергей Панченко. "Если сравнивать явку в Западной Украине в 2004-м и в 2010 годах, то разница в среднем - десять процентов. Допущу, что если бы ее сторонники сумели активизировать Западную Украину, то это добавило бы полпроцента – процент к результату", - считает эксперт.

Панченко убежден, что неудачно была проведена кампания в Центре. В таких областях, как Кировоградская, Полтавская, Житомирская, Сумская, Янукович набрал намного больше по сравнению с выборами 2004, 2006 и 2007 годов. Стоит задуматься партийным функционерам БЮТ – как они провели кампанию, какие были просчеты.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик утверждает, что кампания Тимошенко была построена очень динамично. "Основные мессиджи находили отклик у избирателя, но в части мобилизационного драйва, необходимого для получения дополнительных голосов и расширения электоральной ниши, Тимошенко сработала не полностью".

Виталий Кулик считает, что кампания, которая проводилась Тимошенко в Центральной Украине, не способствовала повышению явки. Была сделана ставка на «украинскость», на проукраинского кандидата, кандидата из украинской Украины. Но в Центре хотели услышать конкретные ответы на вопросы, которые волновали их. В 2007 году она пообещала контрактовать армию и получила неслыханную поддержку в Центральной Украине. Этого не произошло на этих выборах.