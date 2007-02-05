Европейская ”тройка” отправляется в славянское турне

Хавьер Солана

Европейская "тройка" (глава МИД председательствующей в ЕС Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Хавьер СОЛАНА и еврокомиссар по иностранным делам Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР) отправляется в понедельник в "славянское турне".

Как сообщили РИА «Новости» в германском внешнеполитическом ведомстве, визит начнется с Москвы, затем Ф.ШТАЙНМАЙЕР и его европейские коллеги посетят во вторник Киев. В среду, по словам собеседника агентства, они направятся в Белград, где проведут переговоры с сербским руководством. "В Москве и Киеве планируется обсуждение вопросов расширения партнерства с Евросоюзом, а также актуальных международных проблем. В Белграде речь пойдет о "косовском урегулировании", - уточнил дипломат.

По его словам, в Киеве фактически стартуют переговоры о новом Соглашении о партнерстве и сотрудничестве ЕС-Украина, мандат на проведение которых был дан на заседании Совета ЕС по общим вопросам 22 января в Брюсселе.

"Это дает "тройке" хорошую основу для более интенсивного процесса обсуждения нового, возможно, расширенного договора, который прийдет на смену нынешнему, истекающему в 2008 году. Украина принадлежит к тем странам, развитие добрососедских отношений с которыми вошло в число приоритетных направлений деятельности Германии в период ее председательства в Евросоюзе", - пояснил собеседник агентства.