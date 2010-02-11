Эксперт: Тимошенко будет не просто вытолкнуть в оппозицию

Янукович смог достичь нынешних позитивных результатов на выборах прежде всего за счет жителей центральной и западной Украины, которые пошли на поводу у политтехнологов, не придя на выборы или проголосовав против всех. Так прокомментировал результаты выборов заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

«Сегодня можно уверенно говорить, что ко власти Януковича смогли привести избиратели Киева, Полтавы, Львова и Ровно, присоединившись к глобальной технологической схеме об отсутствии реального выбора во втором туре. Низкая явка в центральной Украине, готовность к продаже голосов и голосование против всех – вот причина неутешительных результатов Тимошенко. Никто из экспертов не сомневался, что на востоке команда Януковича будет доводить выборы до абсурда, выжимая из Донбасса столько процентов, сколько им нужно будет для победы. Однако в центральной и западной Украине избиратель не был так мотивирован как на Донбассе».

По мнению А.Голобуцкого, результаты выборов свидетельствуют о том, что отправить Тимошенко в оппозицию и ожидать там от нее конструктивной или даже пассивной позиции не стоит – это не позволит сделать уровень ее поддержки по стране. «Уже сейчас понятно, что Тимошенко будет не просто вытолкнуть в оппозицию. Да и там она будет занимать настолько жесткую позицию, что команда Януковича не сможет наслаждаться властью. Уровень общественной поддержки гипотетической оппозиции в лице Тимошенко будет настолько высок, что уже на ближайших выборах можно будет говорить о радикальном реванше БЮТ. При чем это будет касаться не только традиционных бютовских регионов, но и Харьковщины, Донбасса, Крыма».