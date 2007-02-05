Янукович и Мороз в 10.00 приедут к Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ встретятся сегодня в 10.00 в Секретариате Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

При этом в Кабинете министров УНИАН сообщили, что перед встречей, которая состоится в Секретариате Президента, премьер и председатель ВР примут участие в заседании координационного совета антикризисной коалиции. В то же время собеседник агентства затруднился уточнить предмет планируемой встречи, отметив, что, по всей вероятности, на ней будут обсуждаться «текущие вопросы».