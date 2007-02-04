Блок Тимошенко готовит роспуск ВР

БЮТ работает над правовыми основаниями, которые позволят Президенту Украины распустить Верховную Раду и объявить досрочные выборы.

Об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила в эфире телеканала «Интер».

Она сообщила, что Конституция предусматривает две правовые основы для роспуска парламента указом Президента: когда коалиция не создана на протяжении 30 дней, а также когда на протяжении 60 дней не создано правительство.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, Партия регионов рассчитывает, что они пришли к власти как минимум на 10-15 лет. «Но я хочу их разочаровать. Так не будет», - отметила лидер БЮТ.

«Я надеюсь на то, что когда будут доведены правовые основания для роспуска парламента, у Президента в очередной раз не дрогнет рука, и он распустит этот парламент», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того она выразила убеждение, что политическая ситуация в Украине исправится только после принятия новой редакции Конституции.

"Все эти вакханалии с распределением властей прекратятся только в одном случае: если политикум наберется мудрости и мужества принимать новую редакцию Конституции", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ считает единственным выходом – “вместо Конституции, которая является практически инструкцией из кулачного боя, принять новую редакцию Конституции, которая сможет действительно установить порядок и покой в стране".

Относительно того, должна ли новая редакция Основного Закона предусматривать сохранение должности Президента, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что она “должна предусматривать збалансирование ветвей власти”. "Потому что сегодня очень сильная роль парламента и правительства. Практически диктатуру из президентского кабинета перенесли в правительственный", - сказала лидер БЮТ и прибавила: "Украина двигается к парламентско-президентской республике. И для того, чтобы найти понимание в зале, нужно двигаться именно в контексте парламентско-президентской республики".