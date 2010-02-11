Министр юстиции напоминает о закавыке с новой коалицией

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявляет, что для создания только новой коалиции в Верховной Раде необходима подпись всех 226 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Н.ОНИЩУК прокомментировал принятие Верховной Радой закона об утверждении регламента своей деятельности.

“При условии, что закон подпишет Президент и он вступит в смлу, закон не имеет обратной силы, то есть он обязателен для тех, кто будет создавать новую коалицию”, - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр юстиции напомнил, что новая коалиция может быть создана только по решению парламентских фракций. “Но это решение должно быть засвидетельствовано подписями 226 депутатов”, - добавил он.

По мнению Н.ОНИЩУКА, учитывая, что в парламенте создано пять фракций, сейчас существуют очень много вариантов создания коалиции.

В то же время Н.ОНИЩУК добавил, что его дальнейшая деятельность в составе действующего правительства будет зависеть “от того, как будут развиваться события в парламенте, от того, какая будет создана коалиция и как быстро”.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля ВР утвердила регламент парламента в виде закона.

Автор данного закона, народный депутат от ПР Александр ЕФРЕМОВ сказал, что принятие регламента ВР как закона будет способствовать созданию коалиции, отметив, что в регламенте речь идет о необходимости 226 народных депутатов для образования коалиции.

В свою очередь первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН считает, что принятие регламента ВР в виде закона не даст возможности создавать коалицию не фракциями, а отдельными депутатами.

По словам депутата, в регламенте четко сказано, что именно фракции образуют коалицию, и отдельные депутаты не могут входить в состав коалиции.

В то же время лидер депутатской группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что «мы боимся, что манипуляции с регламентом могут стать основанием для упрощения процедуры создания новой коалиции, которая будет базироваться на простом большинстве депутатских подписей, а не на решениях парламентских фракций».