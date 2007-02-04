Киевская НСНУ опасается закулисных кадровых решений
Сообщение пресс-службы партии
Киевская городская организация политической партии «Наша Украина» призывает почетного председателя партии Виктора ЮЩЕНКО взять под личный контроль выполнение тех сверхважных задач, которые стоят сегодня перед партией.
Об этом говорится в резолюции IV отчетно-выборной конференции Киевской городской организации "Нашей Украины", сообщает пресс-служба партии "Наша Украина".
«Политическая партия «Наша Украина» на нынешнем этапе попала в чрезвычайно сложную ситуацию: наша политическая сила, которая отстаивает демократические идеалы и принципы, сталкивается с ожесточенным противостоянием как со стороны оппонентов, так и сил, которые называют себя нашими союзниками. Кроме того, внутри партии сохраняются опасные тенденции к волюнтаристскому и закулисному принятию важных решений без их демократического обсуждения», - говорится в резолюции.
В данных условиях, по мнению делегатов конференции, особое значение для дальнейшей судьбы партии получает внеочередной съезд 31 марта. На нем будут рассматриваться кадровые вопросы, которые сегодня не сводятся лишь к конкретным личностям, а касаются принципов формирования и деятельности руководящих органов партии, выработке стратегических целей и ориентиров развития партии.
Делегаты обратились к членам Совета партии и ее Президиуму с призывом исключить саму возможность кулуарного, непрозрачного принятия важных для партии решений без учета мнения широкой партийной общественности и предварительного обсуждения соответствующих предложений в низовых партийных организациях. Первоочередной задачей для партии и ее руководства, считают они, является преодоление как внешних, так и внутренних угроз, выработка стратегии развития партии в текущий период и на перспективу.
Залог успеха, по мнению столичных нашеукраинцев – это идеологическое и организационное единство, высокая „боеготовность” всех партийных структур и звеньев. Необходимо направить все усилия на нахождение компромиссов с другими демократическими политическими силами как в тактических, так и стратегических вопросах защиты прав граждан Украины. Киевская городская партийная организация готова ознакомить однопартийцев со своим опытом организационной и кадровой работы, а также ведения переговорного процесса в Киеве, - говорится в резолюции партийной конференции.