Киевская НСНУ жалуется на недостаток поддержки руководства партии

Столичная организация партии „ Наша Украина” будет отстаивать интересы киевлян и через оппозицию к городскому председателю, и через работу в органах власти. Об этом говорится в резолюции IV отчетно-выборной конференции Киевской городской организации партии, сообщает пресс-служба партии "Наша Украина".

«Киевская городская организация, которая сохраняет прочную организационную структуру, надежный и квалифицированный депутатский корпус в советах всех уровней, будет продолжать решительную борьбу за права киевлян, нарушаемых рядом экономически и социально необоснованных решений киевской власти», - говорится в резолюции.

Киевские «нашеукраинцы» готовы и в дальнейшем тесно сотрудничать со всеми политическими силами, которые будут защищать благосостояние киевлян, землю и имущество столичной общины, развивать сотрудничество в рамках созданного в Киеве объединения „Демократический Киев”. „Мы будем отстаивать интересы киевлян и через оппозицию к городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, в частности, поддерживая инициативу референдума относительно его отставки, и через работу в органах власти – районных госадминистрациях, комиссиях районных советов и Киевсовета. К сожалению, в этой борьбе мы чувствуем явно недостаточную поддержку со стороны руководства партии”, - отмечается в резолюции.

В связи с этим делегаты отчетно-выборной конференции киевской «Нашей Украины» обратились к Совету партии и ее Президиуму с призывом оказать столичной организации необходимую помощь на центральном уровне в ее борьбе против посягательств на благосостояние, землю и имущество столичной общины, на конституционные права киевлян.