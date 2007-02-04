Тарасюку рекомендуют отцепиться от Верховной Рады

Бывший министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК еще не определился, забирать ему или нет из Шевченковского райсуда г. Киева иск о признании незаконным постановления Верховной Рады о его освобождении от должности министра иностранных дел.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Б.ТАРАСЮКА Иван КРУЛЬКО.

«Я рекомендовал, и Борис Иванович такого же мнения, что нет смысла рассматривать этот иск дальше», - сказал он.

В то же время И.КРУЛЬКО отметил, что, не смотря на это, «есть несколько вариантов развития событий». «Один из них – отозвать иск. Если мы пойдем этим путем, это зависит от воли Б.ТАРАСЮКА», - сказал адвокат.

В то же время И.КРУЛЬКО отметил, что по его мнению, «просто отозвать иск из суда - это самый простой вариант, но мне он не нравится».

По словам адвоката, защита Б.ТАРАСЮКА будет советоваться со своим доверителем, какой путь избирать в дальнейшем, чтобы интересы Б.ТАРАСЮКА «были максимально защищены».

По его убеждению, надо сделать так, чтобы в дальнейшем сделать невозможной ситуацию, «когда в государстве принимаются заведомо незаконные решения и пренебрегаются решения судов».

И.КРУЛЬКО убежден, что в случае, если оставить ситуацию, в которой до своего добровольного сложения полномочий оказался Б.ТАРАСЮК, можно прийти к ситуации, когда в Украине полностью будут пренебрегать законностью и отсутствовать контроль над деятельностью высокопоставленных должностных лиц.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины».

Б.ТАРАСЮК обратился в Шевченковский районный суд г. Киева с иском к Верховной Раде о признании данного постановления парламента незаконным, его отмены и обязательство совершить определенные действия.

В то же время 30 января Б.ТАРАСЮК подал в отставку, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ее принял.

2 февраля на пресс-конференции Б.ТАРАСЮК отметил, что не намерен забирать из Шевченковского райсуда Киева свой иск, в котором он требует признать незаконным постановление Верховной Рады об освобождении его от должности главы МИД. «Скорее всего, я его оставлю, оно будет оставаться до тех пор. пока будет решение Конституционного Суда», - сказал он.