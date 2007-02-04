Надзор за свободой совести предлагают отдать прокуратуре

Народные депутаты предлагают внести изменения в Закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно злоупотребления правом на свободу мировоззрения и вероисповедания

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении Верховной Рады, законопроектом, зарегистрированным в парламенте, предлагается систематизировать и упорядочить правовой институт ограничения права на свободу мировоззрения и вероисповедания. По словам автора, народного депутата Александра ФЕЛЬДМАНА, это "позволит минимизировать ситуации необоснованного и безосновательного ограничения права на свободу мировоззрения и вероисповедания со стороны чиновников, дискреционные полномочия которых будут находиться в узких рамках закона".

В законопроекте предусмотрена новая концепция ограничения права на свободу мировоззрения и вероисповедания, по которой законодательством определен исчерпывающий перечень способов ограничения этого права. Фактически, отметил автор, этот перечень будет содержать средства защиты прав и свобод других лиц от превышения разрешенной меры свободы мировоззрения и вероисповедания. По мнению народного депутата, важной особенностью такого перечня является то, что он позволяет избежать проблем применения средств защиты права, которые предусмотрены в других отраслях права, к отношениям в сфере мировоззрения и вероисповедания.

Проектом предусмотрен общий принцип к применению того или другого способа ограничения права на свободу мировоззрения и вероисповедания, которые вводятся судом, если будет установлено, что введение ограничений является необходимым в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья, морали или для защиты прав и свобод других лиц. При этом, избранный способ ограничения должен наименьшим образом обременять лицо, к которому применен этот способ ограничения, с учетом преследуемой цели ограничения.

Также в проекте предложено передать функции надзора за соблюдением законодательства о свободе совести, как несвойственные для органов местного самоуправления, в органы прокуратуры, деятельность которой на это время в соответствии с ее задачами направлена на всемерное утверждение верховенства закона, укрепление правопорядка и имеет своей задачей защиту от неправомерных посягательств гарантированных Конституцией, другими законами Украины и международными правовыми актами социально-экономических, политических, личных прав и свобод человека и гражданина.