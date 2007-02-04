Партия регионов и БЮТ идут к двупартийной системе?

Вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ не исключает, что на следующих выборах может произойти так, что Партия регионов будет в оппозиции, а БЮТ - при власти.

Об этом А.КЛЮЕВ сказал в интервью Радио «Свобода».

“Сегодня Партия регионов при власти, БЮТ в оппозиции. На следующих выборах может случиться, что Партия регионов будет в оппозиции, а БЮТ может быть при власти. Может так случиться, что и будет двухпартийная система. Это тоже может произойти”, - сказал А.КЛЮЕВ.

Отвечая на вопрос, имеет ли он какие-то симпатии к политическим проектам или оппозиционным силам, вице-премьер отметил: “Вы, наверно, знаете, что мы общаемся и с оппозиционными политическими силами, мы конструктивно работаем с ними. Две недели назад в парламенте было голосование по законопроекту о Кабинете министров и законопроекту по императивному мандату, и законопроекту об оппозиции”.

При этом он выразил убеждение, что “надо, чтобы оппозиция, партии, которые находятся в оппозиции, и партии, которые находятся у власти, сотрудничали”. “Не надо быть врагами. Надо быть партнерами”, - подчеркнул А.КЛЮЕВ. Он также добавил: “Мы все живем в Украине. Мы все друг друга знаем, дружим, сотрудничество у нас есть. И вот если мы научимся, что оппозиция и власть - это партнеры, а не враги, то это будет очень хорошо”.

Кроме того, А.КЛЮЕВ сообщил, что антикризисная коалиция готовит встречу с руководством оппозиции. “Неделю назад я беседовал об этом с премьер-министром, мы готовим сейчас встречу, которая бы состоялась между руководством коалиции и руководством оппозиции. Проработать пакет вопросов, пообщаться, где-то будет критика... Это нормальный рабочий процесс”, - в частности рассказал А.КЛЮЕВ.