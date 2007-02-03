Ющенко в Успенском и Владимирском соборах (фоторепортаж)

Сегодня, накануне Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры и во Владимирском соборе прошли молебны во здравие украинского народа и во исцеление болящих.

Молебен в Свято-Успенском соборе отслужил предстоятель Украинской православной церкви Владимир.

Молебен во Владимирском соборе отслужил предстоятель Украинской православной церкви - Киевского патриархата Филарет.

Митрополит Владимир и Президент Украины