Ющенко в Успенском и Владимирском соборах (фоторепортаж)

20:13, 03 февраля 2007
Политика
786

Отслужены молебны во здравие народа

Сегодня, накануне Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры и во Владимирском соборе прошли молебны во здравие украинского народа и во исцеление болящих.

Молебен в Свято-Успенском соборе отслужил предстоятель Украинской православной церкви Владимир.

Молебен во Владимирском соборе отслужил предстоятель Украинской православной церкви - Киевского патриархата Филарет.

Митрополит Владимир и Президент Украины

Митрополит Филарет и Президент Украины

Фото Николая Лазаренко и Михаила Маркива

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter