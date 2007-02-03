Ющенко в Успенском и Владимирском соборах (фоторепортаж)
20:13, 03 февраля 2007Политика
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Отслужены молебны во здравие народа
Сегодня, накануне Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры и во Владимирском соборе прошли молебны во здравие украинского народа и во исцеление болящих.
Молебен в Свято-Успенском соборе отслужил предстоятель Украинской православной церкви Владимир.
Молебен во Владимирском соборе отслужил предстоятель Украинской православной церкви - Киевского патриархата Филарет.
|Митрополит Владимир и Президент Украины
|Митрополит Филарет и Президент Украины
Фото Николая Лазаренко и Михаила Маркива
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