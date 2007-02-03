Кучма про оранжистов, коалицию, Евросоюз, НАТО и историков в кавычках

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что действующая "антикризисная коалиция" доработает до следующих парламентских выборов.

В программе Яна ТАБАЧНИКА "Честь имею пригласить", Л.КУЧМА скептически оценил шансы устроить новую революцию весной этого года. "В следующем году оранжисты - полевые командиры обещают новую революцию, хотя я глубоко убежден, что сегодняшняя антикризисная коалиция с успехом доработает, если не наделает глупостей, грубых ошибок, до следующих парламентских выборов", - подчеркнул он.

Л.КУЧМА одобрил решения, которые сегодня принимает коалиция: "Решения, которые принимаются по большому счету, они нормальные, все равно страна должна, когда-то пережить принятие непопулярных решений, и мы затягиваем это от выборов до выборов", - сказал экс-президент, добавив, что Россия благодаря таким непопулярным решениям ушла в своем развитии далеко от Украины.

Также Л.КУЧМА высказал мнение, что Европа не в состоянии "переварить Украину" и поэтому он скептически оценивает шансы вступления Украины в Евросоюз.

В тоже время, он считает, что Украине не нужно вступать в НАТО. Л.КУЧМА подчеркнул, что отрицательно относится к вступлению Украины в НАТО. "Это абсолютно нам ничего не даст", - подчеркнул он и высказался за тесное сотрудничество с альянсом, как это делает, к примеру. Россия. "Не надо торопиться поперед батька в пекло", - подчеркнул экс-президент.

В ходе программы Л.КУЧМА сознался, что пишет книгу о времени своего президентства.

Также он сказал, что парламент должен принять закон, «который запрещал бы историкам в кавычках, пишущим учебники заниматься словоблудием”. Л.КУЧМА раскритиковал сегодняшние учебники истории для школьников, в которых не упоминаются два первых президента Украины Леонид КРАВЧУК и он.

"Сегодня делается все, чтобы о первых президентах забыли", - сказал Л.КУЧМА. Экс-президент не исключает, что это связано с желанием "угодить сегодняшней власти". В тоже время, он уверен, что время расставит все на свои места.