Рибачук уже разрабатывает варианты событий после роспуска парламента

В Секретариате Президента Украины разрабатывается вариант развития ситуации в случае роспуска парламента, если тот в определенный Конституцией срок не создаст парламентского большинства, необходимого для формирования правительства. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Подтверждаю: в Секретариате при анализе возможной ситуации после выборов такой вариант прорабатывается тоже», - сказал он.

О.РЫБАЧУК отметил, что вариант роспуска парламента предусмотрен Конституцией, «но достоверность его имплементации исключительно зависит от профессиональности Верховной Рады, способности договориться».

Как сообщал УНИАН, 22 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что не исключает роспуска новоизбранной ВР в случае несоздания парламентского большинства.

«Это норма, это обязанность Президента, если на протяжении 60 дней не будет сформировано большинство, сформировано правительство, то парламент не выполняет свои функции, он не имеет механизма принятия решений», - сказал В.ЮЩЕНКО на вопрос, готов ли он к роспуску парламента, если тот не сформирует парламентского большинства.