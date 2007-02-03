Кто финансирует ”Народную самооборону”?

Ни один из олигархов не финансирует Гражданское движение «Народная самооборона», заявил его лидер Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Херсоне.

Как передает корреспондент УНИАН, он рассказал журналистам, что услуги по транспортировке сцены по регионам Украины во время всеукраинского тура “Народной самообороны” финансирует народный депутат Давид ЖВАНИЯ, агитационные материалы финансируются друзьями Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, сейчас решается вопрос о размещении центрального офиса «Народной самообороны» в Киеве, на что необходимо около 500 тыс. грн. Организатор «Народной самообороны» предполагает, что вопрос размещения офиса будет решен на будущей неделе.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что ни один из олигархов не дает деньги на финансирование этого проекта. «Ни один из олигархов к этому проекту не имеет никакого отношения», - сказал он и подчеркнул, что «так и должно быть».