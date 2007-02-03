Крымчанам всё равно, кого привезёт Ющенко

Руководству Автономной Республики Крым все равно, кого Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначит на должность своего Постоянного представителя в автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Симферополе сообщил председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО.

На вопрос журналистов, кто, по его мнению, будет назначен на должность постпреда Президента, крымский спикер ответил: «Нам все равно».

Глава парламента автономии сообщил, что сейчас крымское руководство готовится к приезду Президента в Крым, в ходе которого, по данным пресс-службы В.ЮЩЕНКО, будет представлен его новый представитель в АРК, «Это рабочая поездка. Сейчас все вопросы согласовываются с Секретариатом Президента», - сообщил А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, крымский спикер сообщил, что в настоящее время готовится законопроект о внесении изменений в закон о Представительстве Президента Украины в АРК. Этот законопроект в парламент Украины внесет один из депутатов от Партии регионов.

А.ГРИЦЕНКО мотивировал необходимость внесения изменений тем, что сегодня в законе о Представительстве главы государства в АРК есть ряд положений, противоречащих, по его словам, Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Президента, в середине февраля В.ЮЩЕНКО приедет в Крым, где представит руководству автономии своего нового представителя.

С предыдущим постпредом Президента в Крыму Геннадием МОСКАЛЕМ, который в январе был назначен заместителем председателя СБУ, у депутатского корпуса автономии были довольно напряженные отношения.

Как сообщают ряд крымских СМИ, по предварительным данным, поездка В.ЮЩЕНКО в Крым состоится 22 февраля.