Ющенко объясняет, почему не подал обжалование Закона о Кабмине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО еще не направил представления в Конституционный Суд о признании Закона «О Кабинете Министров Украины» не отвечающим Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сообщил сегодня журналистам.

«Конечно, я представление свое сделаю, но для меня важно в этом моменте – не сам шаг представления, а чтобы этот шаг поняли, почему он делается. Ведь мы должны это соревнование выиграть, а не проиграть», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент сообщил, что на будущей неделе проведет встречу с представителями СМИ. «Я хотел бы до отъезда в Германию (визит состоится 8 февраля - УНИАН) встретиться с вами и проиллюстрировать все начало этого процесса, что за ним стоит, какие стоят силы», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО считает важным еще раз объяснить, почему он ветировал закон о Кабмине и какие он имел правовые основания для этого. «Закон по существенным своим положениям является антиконституционным, и это проблема не ЮЩЕНКО, не Президента. Эта проблема заключается в том, что нация теряет контроль над формированием сбалансированной власти в Украине», - отметил глава государства.

По его словам, проблема вокруг закона о Кабмине является проблемой государства и нации. «Или он формирует такую систему власти, которая обеспечивает демократическое продвижение, эффективный прогресс, или мы возвращаемся снова в систему, где не существует противовесов и балансов, существует только одна монополия?», - спросил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, закон о Кабинете министров был опубликован 2 февраля в газетах "Голос України" и "Урядовий кур`єр". Под документом стоит подпись председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, датированная 21 декабря 2006 года. Таким образом, закон считается вступившим в силу.

В Секретариате Президента Украины 1 февраля заявили, что не будут признавать легитимность Закона «О Кабинете министров Украины» в случае его опубликования, и подготовили представление в Конституционный Суд со статусом первоочередного.