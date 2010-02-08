Ровенский губернатор собирается в Верховную Раду

Глава Ровенской облгосадминистрации Виктор МАТЧУК готовится оставить свою должность и приступить к работе в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил в интервью Ровенской облгостелерадиокомпании после голосования во втором туре выборов.

Сейчас В.МАТЧУК готовит документы, которые он должен подать в ЦИК до 20 февраля. Он также намерен отказаться от сочетания депутатской работы с другой

По словам губернатора, единственным возможным препятствием на его пути в Верховную Раду может стать «непрогнозированное развитие ситуации в Украине после второго тура президентских выборов».

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 1 февраля признала ривненского губернатора избранным народным депутатом от фракции «Наша Украина — Народная самооборона» вместо Ивана Сподаренко, умершего в декабре прошлого года. Однако В.МАТЧУК после этого заявил в СМИ, что примет окончательное решение после второго тура президентских выборов.