Ющенко и министр здравоохранения помолятся за онкобольных

10:36, 03 февраля 2007
Политика
377

Молебен состоится в Успенском соборе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в молебне за онкобольных в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Молебен отслужит глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Киевский и всей Украины Владимир (САБОДАН).

Как ожидается, после молебна Президент выступит с обращением к украинскому народу.

В молебне также примет участие министр здравоохранения Украины Юрий ПОЛЯЧЕНКО.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter