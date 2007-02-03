Ющенко и министр здравоохранения помолятся за онкобольных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в молебне за онкобольных в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Молебен отслужит глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Киевский и всей Украины Владимир (САБОДАН).

Как ожидается, после молебна Президент выступит с обращением к украинскому народу.

В молебне также примет участие министр здравоохранения Украины Юрий ПОЛЯЧЕНКО.