Ющенко и министр здравоохранения помолятся за онкобольных
10:36, 03 февраля 2007Политика
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Молебен состоится в Успенском соборе
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в молебне за онкобольных в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
Молебен отслужит глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Киевский и всей Украины Владимир (САБОДАН).
Как ожидается, после молебна Президент выступит с обращением к украинскому народу.
В молебне также примет участие министр здравоохранения Украины Юрий ПОЛЯЧЕНКО.
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