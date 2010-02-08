Северинсен: Евросоюз должен попробовать сотрудничать с Януковичем

Янукович не победил бы, если бы не было политического конфликта Ющенко с Тимошенко -

Киев. 8 февраля. УНИАН. Бывший докладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ханна СЕВЕРИНСЕН считает, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не победил бы на выборах Президента Украины, если бы не было политического конфликта Президента Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО. Об этом Х.СЕВЕРИНСЕН сказала в интервью Украинской службе Би-Би-Си.

Применив слово "трагедия" в контексте вероятной победы В.ЯНУКОВИЧА, Х.СЕВЕРИНСЕН в то же время выразила мнение, что он не поведет Украину в Россию.

Она считает, что Европейский Союз должен попробовать сотрудничать и должен попробовать приблизить Украину к Западу. “Потому что я убеждена, что большинство украинцев хочет именно в ЕС. На этих выборах были много помаранчевых кандидаты, которые дрались между собой. Особенно господин ЮЩЕНКО все время воевал с госпожой ТИМОШЕНКО. Но я убеждена, что большинство украинцев все равно хочет быть с Западом”, - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.