Пресс-конференция Тимошенко переносится
12:30, 08 февраля 2010Политика
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Подвинули на 4 часа
На 17.00 переносится запланированная сегодня на 13.00 пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы, аккредитация проводится по тел.: 256-75-82, 256-75-81, 256-66-32, 256-66-43, 256-77-68.
Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж, пресс-центр.
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