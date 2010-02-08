Пресс-конференция Тимошенко переносится

На 17.00 переносится запланированная сегодня на 13.00 пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы, аккредитация проводится по тел.: 256-75-82, 256-75-81, 256-66-32, 256-66-43, 256-77-68.

Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж, пресс-центр.