Национальный экзит-пол сокращает разницу до 2,8%

За кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,5% избирателей, за кандидата в президенты Юлию ТИМОШЕНКО - 45,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют уточненные результаты Национального экзит-полв, который проводили фонд «Демократические инициативы», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова, только что объявленные на пресс-конференции в Киеве.

При этом не поддержали ни одного кандидата 5,6% избирателей.

Как отметил координатор проведения экзит-пола Илько КУЧЕРИВ, такие результаты получены после закрытия избирательных участков, то есть после 20.00.